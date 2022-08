Börsenplätze Bayer-Aktie:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (01.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer krempele sein Pharmageschäft schon seit einiger Zeit um und fokussiere sich zunehmend auf die Bereiche Gen- und Zelltherapien. Doch auch bei den Arzneimitteln stünden Veränderungen an: Die Schlagzahl bei der Entwicklung neuer Medikamente solle sich deutlich erhöhen. Damit gehe der DAX-Konzern bewusst ein größeres Risiko ein.Künftig wolle Bayer deutlich mehr Arzneimittel als bisher aus der Forschung in die klinische Phase bringen. Anstatt bisher zwei bis drei Arzneimittel solle es zukünftig eine zweistellige Zahl sein, habe Bayer-Pharmavorstand Stefan Oelrich gegenüber der Welt am Sonntag gesagt. Statt der großen Therapiegebiete im Bereich der Herz-Kreislauferkrankungen wolle Bayer künftig gezielt kleinere Spezifikationen ansteuern, so Oelrich. Man müsse sich im Pharmageschäft neu erfinden.Oelrich sei sich bewusst, dass dieses Vorhaben ein höheres Risiko bedeute, betone aber auch, dass sich dadurch ein anderes Kostenprofil pro Produkt ergäbe. Der Manager gehe davon aus, dass der Schritt die Medizinsparte inhaltlich komplett verändern werde.Trotz zuletzt und auch künftig priorisierter Investitionen in das Pharmageschäft wolle Oelrich von dem von Analysten ins Spiel gebrachten Vorschlag, den Bayer-Konzern in die Bereiche Pharma- und Agrarchemie aufzuspalten, derweil nichts wissen. Die Synergien würden nicht mehr, indem man diese beiden Bereiche trenne. Vielmehr sei gerade die Technologie der Geneditierung, auf die Bayer verstärkt setzen wolle, für beide Bereiche möglich: die rote Gentechnologie für medizinische Anwendungen und die grüne Gentechnologie in der Landwirtschaft.Allerdings bergen die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten weiter Risiken, weshalb Anleger vorerst an der Seitenlinie bleiben, so Julian Weber von "Der Aktionär". Interessant werde es zudem am Donnerstag, wenn das Unternehmen seine Quartalszahlen veröffentliche. (Analyse vom 01.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link