Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

58,59 EUR -0,73% (04.08.2022, 09:35)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

58,55 EUR -0,36% (04.08.2022, 09:21)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (04.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Weitere Rückstellungen für US-Rechtsstreitigkeiten und eine Abschreibung auf die Agrarsparte hätten Bayer im zweiten Quartal einen Verlust eingebrockt. Unter dem Strich habe ein Minus von knapp 300 Millionen Euro gestanden, wie der DAX-Konzern am Donnerstag mitgeteilt habe. Die Aktie zeige sich am Donnerstagmorgen kaum verändert.Vor einem Jahr sei das Minus mit gut 2,3 Milliarden Euro wegen Rückstellungen für den US-Glyphosat-Rechtsstreit zwar deutlich höher ausgefallen, Analysten hätten aber dieses Jahr einen Nettogewinn erwartet. Im Tagesgeschäft sei es hingegen dank guter Agrargeschäfte und einer regen Nachfrage nach rezeptfreien Medikamenten noch besser als von den Experten gedacht gelaufen.Der Konzernumsatz sei im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut 18 Prozent auf 12,8 Milliarden Euro gestiegen. Aus eigener Kraft habe das Plus knapp zehn Prozent betragen. Dabei seien positive Wechselkurseffekte etwa durch den schwachen Euro sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen herausgerechnet. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) sei um 30 Prozent auf 3,35 Milliarden Euro nach oben geschnellt.Dass dennoch unter dem Strich ein Minus gestanden habe, habe an Einmaleffekten gelegen. So habe Bayer vor allem aufgrund laufender Vergleichsverhandlungen mit dem US-Bundesstaat Oregon wegen angeblicher Umweltverschmutzungen durch das schon seit Jahrzehnten verbotene Umweltgift PCB des 2018 übernommenen US-Herstellers Monsanto zusätzliche 694 Millionen Euro zurückgestellt. Mit einem Vergleich würde der Fall beendet werden, habe es geheißen. Hinzu sei Abschreibung auf die Agrarsparte von fast 1,4 Milliarden Euro gekommen, die Bayer insbesondere mit Wertminderungen aufgrund gestiegener Kapitalkosten begründet habe."Der Aktionär" hatte bereits trotz zahlreicher Krisenherde mit einem guten Quartalsbericht und etwas Luft nach oben bei der Guidance gerechnet. Aufgrund der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten, die immer noch nicht in Gänze vom Tisch sind, sollten Anleger aber vorerst weiter an der Seitenlinie verharren, so Marion Schlegel. (Analyse vom 04.08.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link