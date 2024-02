Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (12.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe."Erste Abteilungen sind verschoben worden, und wir planen, den Großteil davon bis zum Jahresende vollzogen zu haben", so Personalchefin Heike Prinz am Freitag in Leverkusen. "Wir sind mittendrin." CEO Bill Anderson treibe die Umstrukturierung im Leverkusener Konzern voran. Mitte Juni seien bereits Stellenstreichungen v.a. im Management angekündigt worden. Man brauche weniger Koordinierungsfunktionen, also "Manager, die Manager managen, die Manager managen", habe Prinz nun gesagt. Bayer habe derzeit rund 100.000 Beschäftigte. Wie viele Stellen wegfallen würden, sei unklar. Es gehe um schnellere Innovationen und besseren Kundenservice, habe Anderson betont. "Es wird zu Kostensenkungen führen, weil wir viele Rollen herausnehmen werden, die Kunden keinen direkten Mehrwert bieten."Bayer sehe sich in den USA weiterhin mit Glyphosat- und PCB-Rechtsstreitigkeiten konfrontiert. Diese seien mit erheblichen Kosten verbunden. Hinzu komme ein schwerwiegender Forschungsrückschlag, den Bayer im November vergangenen Jahres habe hinnehmen müssen. Beim großen Hoffnungsträger Asundexian sei mangels Wirksamkeit eine Studie abgebrochen worden. Die Substanz sei als Nachfolger für den Gerinnungshemmer Xarelto gehandelt worden, der peu à peu seinen Patentschutz verliere. Auch der zweite Kassenschlager von BAyer, das Augenheilmittel Eylea, müsse sich demnächst gegenüber der Biosimilar-Konkurrenz behaupten.Bayer befinde sich in einer tiefgreifenden Umstrukturierung, nennenswerte Stellenstreichungen würden die Folge sein. Es mangele an Kurstreibern. "Der Aktionär" rate Anlegern daher vorerst weiter, an der Seitenlinie zu verharren, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.02.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link