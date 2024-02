Börsenplätze Bayer-Aktie:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Schwelende Rechtsstreitigkeiten in den USA und ein Studienrückschlag mit dem großen Hoffnungsträger Asundexian hätten die Bayer-Aktie vor Kurzem auf ein neues Mehrjahrestief gedrückt. Zuletzt hätten mehrere Analysten mit Kurszielsenkungen reagiert. Auch die Experten von Bernstein würden das Kursziel moderat um 1 Euro senken, allerdings ausgehend vom aktuellen Kursniveau viel Aufwärtspotenzial sehen. Die Einstufung bleibe weiterhin auf "outperform".Ob Bayer den Verkauf oder die Abspaltung der Division Consumer Health vorantreiben wolle, sollte sich auf dem bevorstehenden Capital Markets Day am 5. März zeigen. Das übergeordnete Bild sei aber intakt: Sowohl charttechnisch als auch fundamental dränge sich beim DAX-Wert derzeit kein Einstieg auf. Anleger sollten vorerst an der Seitenlinie bleiben und weitere Details zur zukünftigen Unternehmensstrategie abwarten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.02.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link