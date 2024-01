Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (12.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Mit der Übernahme von Asklepios Biopharmaceutical (AskBio) habe sich Bayer im Jahr 2020 im vielversprechenden Bereich der Gentherapien verstärkt. Seitdem hätten sich einige Erfolge bei der Bayer-Tochter eingestellt. Bis eine erste Gentherapie von AskBio möglicherweise auf den Markt kommen könne, werde allerdings noch viel Zeit vergehen. Dennoch lohne ein Blick auf die jüngsten Entwicklungen.Vor wenigen Tagen hätten Bayer und AskBio mitgeteilt, dass eine Phase-1b-Studie mit der Gentherapie AB-1005 bei Patienten mit der Parkinson-Krankheit den primären Endpunkt habe erreichen können. Die Leverkusener würden die detaillierten Ergebnisse auf einer wissenschaftlichen Tagung im zweiten Quartal 2024 vorstellen und die Vorbereitungen für eine Phase-2-Studie treffen wollen.Kurz darauf habe AskBio den Start einer Phase-2-Studie mit AB-1002 (auch bekannt als NAN-101) kommunizieren können. Das Programm mit dem Namen "GenePHIT" werde die Gentherapie bei Erwachsenen mit Herzinsuffizienz der sogenannten NYHA-Klasse III und nicht-ischämischer Kardiomyopathie untersuchen.AskBio habe in den zurückliegenden Monaten viele Fortschritte erzielt. Alle Programme des Unternehmen würden sich derzeit allerdings erst in den Phasen 1 respektive 2 befinden. Bis zu einer potenziellen Zulassung einer AskBio-Therapie unter dem Dach von Bayer würden noch Jahre vergehen. Dennoch seien die ersten Ergebnisse vielversprechend. Laut Bayer sei AskBio der Pionier auf dem Gebiet der In-vivo-Gentherapie.Die Bayer-Tochter AskBio verfolge hochspannende Projekte, dürfte allerdings in den kommenden Jahren noch keine relevanten Umsatz- und Ergebnisbeiträge generieren.Anleger bleiben bei Bayer weiter an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link