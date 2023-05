Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen.



Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (22.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Das Thema "Nachhaltigkeit" gewinne bei Bayer immer mehr an Bedeutung. Kein Wunder, hätten sich die Leverkusener konzernweit das Ziel der Klimaneutralität bis 2030 gesetzt. Einen Teil dazu beitragen solle unter anderem der ebenfalls im DAX notierte Versorger E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99), der den Bayer-Standort Bergkamen mit grüner Energie beliefern solle.E.ON werde Bayer im Rahmen einer Zusammenarbeit mit "grünem" Dampf in Bergkamen versorgen. Dieser werde CO2-neutral in unmittelbarer Nähe zum Industriepark befindlichen Biomasseheizkraftwerk aus Altholz hergestellt, die erste Lieferung solle im dritten Quartal 2024 erfolgen. Laufzeit der Kooperation: zunächst zehn Jahre."Für uns ist die zusätzliche Versorgung mit Dampf aus dem Biomassekraftwerk ein wichtiger Baustein, um das Ziel der Klimaneutralität unseres Standorts bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Damit wird auch unsere Versorgungssicherheit gestärkt", so Dieter Heinz, Leiter Supply Center Bergkamen.Patrick Schneckenburger, Geschäftsführer der E.ON Energy Solutions GmbH, kommentiere: "Wir freuen uns, gemeinsam mit Bayer den Weg zu einem klimaneutralen Standort zu gestalten und als verlässlicher Partner zur Dekarbonisierung der Energieversorgung in Bergkamen beizutragen. Durch den erfolgreichen Vertragsabschluss sichern wir die Dampfversorgung des Standortes und zeigen, dass sich Investitionen in nachhaltige Energien lohnen."Engagierte Anleger beachten den Stopp bei 48 Euro, so Michel Doepke von Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 22.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link