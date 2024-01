Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Spannung beim DAX-Konzern Bayer steige. Spätestens am 05. März, wenn die Leverkusener einen Kapitalmarkttag abhalten würden, sollte klar sein, welchen Kurs das Management rund um den Vorstandsvorsitzenden einschlagen wolle, um das Unternehmen wieder nachhaltig in die Erfolgsspur zurückzuführen. Aufspaltungsszenarien würden indes heiß diskutiert bleiben."Einige Investoren haben den Wunsch, dass sich Unternehmen möglichst auf einen Sektor konzentrieren. Eine andere Perspektive ist, dass dies einige Jahre dauern kann und während dieser Zeit der Fokus auf die Kunden, auf neue Produkte oder auf die digitale Transformation verloren gehen kann. All das wägen wir gerade bei Bayer ab", so der Bayer-Chef im Interview mit Bild.Klar sei bereits, dass Bayer einen umfangreichen Stellenabbau plane. Wie viele Mitarbeiter gehen müssten, stehe allerdings noch nicht fest. "Wir werden uns vorwiegend auf Managerebene leider auch von vielen Kolleginnen und Kollegen verabschieden müssen", so Anderson gegenüber Bild. "Das ist sehr schmerzhaft."Am 05. März werde Bayer nicht nur über den Kapitalmarkttag mehr Licht ins Dunkel bringen, sondern auch seine Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal 2023 vorlegen. Unter anderem aufgrund von Preisdruck bei Glyphosat habe der Konzern im Juli 2023 bereits seine Jahresziele kassieren müssen. Im November habe zudem ein massiver Forschungsrückschlag mit dem Wirkstoff Asundexian belastet.Anleger bleiben vorerst weiter an der Seitenlinie und warten weitere Details zur zukünftigen Unternehmensstrategie ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: