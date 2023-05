unter folgendem Link.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

54,07 EUR +0,02% (12.05.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

53,73 EUR -0,39% (12.05.2023, 17:39)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen.



Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (13.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Leverkusener Agrarchemie- und Pharmakonzern stärke seine Forschung in der radiotherapeutischen Krebstherapie mit der Kooperation mit einem Spezialisten für Moleküle, die sich an Krebszellen binden würden. Im Rahmen einer Vereinbarung mit Bicycle Therapeutics werde bei der Entwicklung von sogenannten bicyclischen Peptiden für verschiedene onkologische Zielmoleküle zusammengearbeitet, so Bayer diese Woche.Dabei werde Bicycle eine firmeneigene Plattform zur Entdeckung und Entwicklung solcher Peptide einsetzen, Bayer werde die weiteren präklinischen und klinischen Entwicklungs- und Vermarktungsaktivitäten verantworten und diese finanzieren. Bicycle erhalte eine Vorauszahlung von 45 Mio. USD, zusammen mit erfolgsabhängigen Zahlungen könnten es in Summe bis zu 1,7 Mrd. USD werden. Hinzu könnten noch Lizenzgebühren kommen, sollten Medikamente erfolgreich entwickelt werden."Der Aktionär" beobachte den Markt für Radiopharmazeutika mit Argusaugen. Der lukrative Bereich biete enorme Wachstumsmöglichkeiten. Neben Bayer habe sich in der Vergangenheit auch Novartis mit den milliardenschweren Übernahmen von Endocyte und Advanced Accelerator Applications (ADACAP) hier positioniert.Der Deal mit Bicycle sei ein weiteres Puzzlestück für Bayer, die Pharma-Sparte langfristig auf Kurs zu halten. Schließlich gelte es in den kommenden Jahren, wegbrechende Einnahmen bei den Top-Sellern Xarelto und Eylea (Patentschutz laufe aus) zu kompensieren. Nach dem schwachen Quartalszahlen in dieser Handelswoche sei das Papier kräftig unter Druck geraten und mittlerweile charttechnisch massiv angeschlagen. Investierte Anleger sollten den Stopp bei 48 Euro beachten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.05.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU