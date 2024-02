Börsenplätze Bayer-Aktie:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (06.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Megatrend "Künstliche Intelligenz" (KI) nehme auch bei Bayer einen immer höheren Stellenwert ein. Zusammen mit dem Spezialisten für wissenschaftliche Daten und KI-Cloud, TetraScience, wolle Bayer nun die nächste Generation von Therapeutika entwickeln und "die globale Ernährungssicherheit gewährleisten".Mithilfe der Tetra Scientific Data and AI Cloud würden laut einer Pressemitteilung Bayer-Teams aus verschiedenen Geschäftsbereichen, darunter Zell- und Gentherapie, Biopharma und Crop Sciences, in der Lage sein, wissenschaftliche Daten zu sammeln, zu zentralisieren und in ein flüssiges, anbieterunabhängiges Format umzuwandeln."Wir freuen uns, mit TetraScience auf unserem Weg der digitalen Transformation zusammenzuarbeiten und Innovationen voranzutreiben", so Oliver Hesse, Bayer Vice President und Head of Biotech Data Science and Digitalization zur Zusammenarbeit. "Indem wir den Wert unserer wissenschaftlichen Daten maximieren und fortschrittliche Datenmanagement- und Data-Science-Lösungen nutzen, können wir neue Erkenntnisse und Möglichkeiten für bahnbrechende Innovationen freisetzen. Die Zusammenarbeit mit TetraScience ist ein integraler Bestandteil unserer breit angelegten Strategie der digitalen Transformation, die es uns ermöglicht, unsere F&E-Fähigkeiten zu verbessern."Bayer habe einen weiteren spannenden Deal eingefädelt. Dieser werde allerdings zunächst keinen nennenswerten Einfluss auf die operative Entwicklung des Unternehmens haben. Die vielen Baustellen (besonders die hohe Nettofinanzverschuldung, Patentklippe sowie die PCB- und Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten) würden Belastungsfaktoren für Unternehmen und Aktie bleiben.Anleger bleiben vorerst weiter an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link