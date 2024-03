Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (18.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Produktportfolio von Bayer umfasse über die Consumer-Health-Division auch zahlreiche rezeptfreie Medikamente, darunter bekannte Marken wie Aspirin, Iberogast oder Bepanthen. Indes habe der Arzneimittelhersteller Stada eigenen Angaben zufolge den DAX-Konzern an der Spitze bei rezeptfreien Medikamenten abgelöst.Stada habe 2023 Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Bei rezeptfreien Medikamenten sei der Grippostad-Hersteller zum größten Anbieter in Deutschland aufgestiegen, wie Chef Peter Goldschmidt dem Handelsblatt unter Berufung auf Marktforschungsdaten gesagt habe. "Wir haben damit Bayer abgelöst."Im vergangenen Jahr habe Stada den Umsatz bereinigt um Sonder- und Währungseffekte um 14 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro gesteigert. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um 19 Prozent auf 802 Millionen Euro gewachsen. Ein starkes Deutschlandgeschäft, neue Produkte sowie der Ausbau des Vertriebs der Markenprodukte hätten Stada angeschoben, wie Goldschmidt gesagt habe. Unterm Strich sei der Gewinn auf 342 Millionen Euro gestiegen, 23 Prozent mehr als im Vorjahr.Unterdessen würden die Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven nach der Abspaltung des Russland-Geschäfts von Stada weiter einen Verkauf oder Börsengang des Unternehmens mit Sitz im hessischen Bad Vilbel prüfen. Kreisen zufolge seien die Gespräche fortgeschritten. Über einen milliardenschweren Verkauf oder Börsengang von Stada gebe es schon länger Spekulationen. Gegenüber dem Handelsblatt habe sich Goldschmidt nicht konkret geäußert. Das Unternehmen und seine Eigentümer hätten "ständig Optionen für die weitere Entwicklung der Stada-Gruppe geprüft, die einen Verkauf oder einen Börsengang beinhalten können", habe er gesagt.Bei Bayer hingegen fehlen derzeit sowohl operativ als auch charttechnisch die Argumente für einen Einstieg auf der Long-Seite, so Michel Doepke. (Analyse vom 18.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: