Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

32,435 EUR -1,29% (23.11.2023, 11:07)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

32,875 EUR +0,18% (23.11.2023, 10:52)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen.



Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (23.11.2023/ac/a/d

)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Ein weiterer Rückschlag in der Causa Glyphosat und ein Studienflop beim großen Hoffnungsträger Asundexian hätten Anleger zu Wochenbeginn aus der Bayer-Aktie getrieben. Im Anschluss an die Negativschlagzeilen hätten einige Analysten ihre Schätzungen für den Leverkusener Konzern zusammengestrichen. Für den "Aktionär" würden die derzeitigen Schätzungen v.a. beim Ergebnis je Aktie für die kommenden Jahre noch zu optimistisch erscheinen. "Auf Grundlage der aktuellen Marktdynamik und erster Annahmen erwarte Bayer für kommendes Jahr eher schwache Wachstumsaussichten und weiterhin Herausforderungen für die Profitabilität des Unternehmens", habe es bereits aus der Konzernzentrale im Rahmen der Q3-Zahlen geheißen. Diese Aussage sei aber vor den neuen Strafen in den USA bei Glyphosat und PCB sowie dem Asundexian-Rückschlag getroffen worden.Anleger sollten auch den immensen Schuldenberg (Nettofinanzverschuldung i.H.v. 38,7 Mrd. Euro per Ende September 2023) bei Bayer nicht außer Acht lassen. Gerade im derzeitigen Umfeld sei das DAX-Unternehmen mit einer höheren Zinslast konfrontiert. Zudem fehle großer finanzieller Spielraum, um die Pharma-Sparte in Sachen M&A zu stärken. Schließlich laufe der Patentschutz bei den beiden Top-Sellern Xarelto und Eylea etwa zur Mitte der Dekade aus. Die Patentklippe werde für Bayer nach dem Asundexian-Flop nun noch schwerer zu schließen.Bayer-Chef Bill Anderson habe viele Probleme zu bewältigen. Spätestens im März zum Kapitalmarkttag müsse er die Karten auf den Tisch legen und den Marktteilnehmern endlich eine überzeugende Strategie präsentieren. Sowohl fundamental als auch charttechnisch würden derzeit die Argumente für einen Einstieg auf der Long-Seite fehlen, auch wenn das KGV von 5 verlockend klinge, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: