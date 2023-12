Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (08.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Hinter dem DAX-Konzern liege ein schwieriges Jahr. Vor allem der Preisdruck bei Glyphosat, die anhaltenden Rechtsstreitigkeiten und ein Studienrückschlag mit dem großen Hoffnungsträger Asundexian hätten den Aktienkurs belastet. Seit dem 1. Juni stehe mit CEO Bill Anderson ein neuer Manager an der Spitze von Bayer, der das Unternehmen wieder in die Erfolgsspur zurückführen wolle. "Natürlich hätte ich mir einen besseren Start gewünscht. Mir war aber klar, dass dies ein sehr herausfordernder Job wird. Wir müssen Vertrauen zurückgewinnen. Im Unternehmen steckt ein riesiges Potenzial", so Anderson in einem aktuellen Interview mit dem "Handelsblatt".Mit dem Studienflop von Asundexian nehme auch der Druck in der Pharma-Sparte zu. Bei den Top-Sellern Xarelto und Eylea laufe der Patentschutz aus. Die dadurch entstehende Patentklippe werde immer schwieriger zu schließen. "Das Pharma-Geschäft ist ein Hochrisikogeschäft, in dem Entwicklungsprojekte aus verschiedenen Gründen scheitern können. Bayer hat gezeigt, dass es in der Lage ist, Produkte mit Blockbuster-Potenzial erfolgreich auf den Markt zu bringen", zeigt sich Anderson indes im Gespräch mit dem Handelsblatt zuversichtlich. "Ich bin davon überzeugt, dass dies auch in der Zukunft gelingen wird. Auch deshalb bin ich hergekommen. Ich sehe mich in erster Linie in der Rolle eines Gestalters und Problemlösers. Das war schon immer mein Selbstverständnis", ergänze der Manager.Anderson versprühe im Interview mit dem Handelsblatt trotz der zahlreichen negativen Nachrichten zuletzt Optimismus. Dass er viele Baustellen zu bewältigen hat, um den Konzern wieder zurück in die Erfolgsspur zu führen, ist ihm allerdings bewusst. Auf dem bevorstehenden Kapitalmarkttag im März muss der Manager eine überzeugende Strategie vorlegen. Anleger bleiben vorerst beim DAX-Titel weiter an der Seitenlinie, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.12.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, plant unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate einzugehen: Bayer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link