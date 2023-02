Börsenplätze Bayer-Aktie:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (13.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Das Thema künstliche Intelligenz dominiere bereits seit einigen Wochen das Marktgeschehen. Neben Tech-Giganten wie Microsoft und Alphabet habe nun auch Bayer bekanntgegeben, in Zukunft auf die Technologie setzen zu wollen. Dafür habe sich der Leverkusener DAX-Konzern Blackford Analysis, eine KI-Plattform für medizinische Bildgebung, einverleibt.Das Unternehmen habe am Montag mitgeteilt, dass es die Übernahme der KI-Plattform für medizinische Bildgebung für einen nicht genannten Betrag abgeschlossen habe. Bayer stärke durch die Übernahme seine Position in der digitalen medizinischen Bildgebung.Blackford Analysis, das Niederlassungen im Vereinigten Königreich und in den USA vorweisen könne, werde "auf Armeslänge" von Bayer agieren, um seine unternehmerische Kultur zu erhalten. "Blackford bleibt in der Verantwortung, seine Technologie, seine Vertriebspartnerschaften und sein ClinApp-Portfolio voranzutreiben, während es von der Erfahrung, der Infrastruktur und der Reichweite von Bayer als globalem Pharmaunternehmen profitiert", habe das Unternehmen erklärt.Bayer gehe mit der Übernahme einen Schritt in Richtung Zukunft. Langfristig dürfte sich das positiv auf die Aktie auswirken. Sie bleibe auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs", so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.02.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link