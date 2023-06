Börsenplätze Bayer-Aktie:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (28.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Am gestrigen Dienstagabend habe die Bayer-Aktie erneut Kurseinbußen hinnehmen müssen und sei unter die psychologisch wichtige 50-Euro-Marke gefallen. Der Grund für den Abverkauf sei in den USA zu finden. Denn der Entwicklungspartner Regeneron ( ISIN US75886F1075 WKN 881535 ) habe schlechte Nachrichten vonseiten der FDA für das Augenheilmedikament Eylea erhalten.Die US-Gesundheitsbehörde habe einen so genannten "Complete Response Letter" an Regeneron übersendet, in dem die FDA die Zulassung für Eylea (Aflibercept) in der 8-Miligramm-Dosierung zur Behandlung von Patienten mit feuchter altersbedingter Makuladegeneration (wAMD), diabetischem Makulaödem (DME) und diabetischer Retinopathie (DR) vorerst abgelehnt habe.Der Grund liege nicht bei Regeneron oder Bayer, sondern bei einem Drittabfüller. Dieser werde derzeit einer Überprüfung durchzogen und die Inspektionsergebnisse würden noch nicht vorliegen. Die Ablehnung basiere nicht auf der klinischen Wirksamkeit oder Sicherheit von Eylea, die FDA fordere auch keine weiteren Daten.Die FDA-News seien unerwartet gekommen. Charttechnisch bleibe die Bayer-Aktie klar angeschlagen. Auch wenn der neue CEO Bill Anderson das Unternehmen neu beleben könne, sollten Anleger vorerst aufgrund des Charts nicht zugreifen. Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 48 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link