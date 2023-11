Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

37,275 EUR -10,56% (20.11.2023, 09:05)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

41,45 EUR +2,09% (17.11.2023, 17:36)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen.



Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (20.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern müsse weitere Rückschläge hinnehmen. Auf der einen Seite habe Bayer erneut einen Dämpfer in der Causa Glyphosat zu verkraften. Schwerer wiege aber ein angekündigter Studienabbruch mit der Substanz Asundexian, dem wohl größten Hoffnungsträger in der Entwicklungspipeline des Leverkusener Konzerns. Auch zum präzisionsonkologischen Medikament Vitrakvi gebe es keine guten Neuigkeiten.Ein US-Geschworenengericht habe den deutschen Pharma- und Agrarkonzern in einem weiteren Glyphosat-Prozess zur Zahlung von mehr als 1,5 Mrd. USD verurteilt. Wesentlich schwerer wiege aber eine Nachricht vom späten Sonntagabend. Aufgrund mangelnder Wirksamkeit werde die OCEANIC-AF-Studie mit dem Prüfpräparat Asundexian vorzeitig abgebrochen.Bei Bayer wollten die Negativschlagzeilen einfach nicht abreißen. Die Causa Glyphosat sei immer noch nicht vom Tisch und auch in der Pharma-Pipeline würden mit dem Asundexian-Flop weitere dunkle Wolken aufziehen. Die Bayer-Aktie dürfte zu Wochenbeginn neue Mehrjahrestiefs markieren. Sowohl fundamental als auch charttechnisch dränge sich beim DAX-Wert kein Einstieg auf, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.11.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link