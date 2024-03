Börsenplätze Bayer-Aktie:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der DAX-Konzern habe seine reduzierte Prognose für 2023 erreicht. Für das angelaufene Geschäftsjahr rechne Bayer mit einem Ergebnis unter dem Vorjahr, allerdings mit einem höheren Free Cash Flow. Das Management rund um CEO Bill Anderson wolle die Rechtsrisiken reduzieren, die Pharma-Pipeline voranbringen und den Schuldenabbau weiter vorantreiben. Zu einer Aufspaltung des Unternehmens komme es vorerst nicht.Im Jahr 2023 habe Bayer 47,6 Milliarden Euro (Prognose: 47,4 Milliarden Euro) erlöst. Beim EBITDA vor Sondereinflüssen hätten die Leverkusener 11,7 Milliarden Euro erreicht und damit ebenfalls mehr als von Analystenseite erwartet worden sei (Schätzung: 11,0 Milliarden Euro).Für 2024 peile Bayer einen Umsatz zwischen 47 und 49 Milliarden Euro an und könnte damit ein leichtes Plus verzeichnen. Das EBITDA vor Sondereinflüssen solle sich dann zwischen 10,7 und 11,3 Milliarden Euro einfinden. Hier hätten die Analysten im Schnitt nur 10,6 Milliarden Euro auf dem Zettel gehabt.In den vergangenen Handelswochen hätten sich bereits die Anzeichen verdichtet, dass Bayer vorerst keine Aufspaltung vorantreiben wolle und eher innerhalb der Organisation inklusive eines umfangreichen Stellenabbaus sparen wolle. Auch wenn Anderson die Rechtsrisiken reduzieren wolle, würden die Klagen in den USA vorerst weiter ein Belastungsfaktor bleiben. Die Aktie könnte eine Erholungsbewegung starten. Für eine nachhaltige Trendwende sei es nach Ansicht des "Aktionär" zu früh.Anleger bleiben vorerst weiter an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 05.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link