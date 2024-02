Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

28,29 EUR +1,71% (12.02.2024, 16:43)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

28,25 EUR +1,67% (12.02.2024, 16:28)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (12.02.2024/ac/a/d)







Leverkusen (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Qube Research & Technologies Limited eröffnet Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Bayer AG:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited starten Short-Aktivitäten in den Aktien der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF).Der in London, England, ansässige Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited geht am 09.02.2024 eine Netto-Leerverkaufsposition in den Bayer AG-Aktien in Höhe von 0,51% ein.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Bayer AG:Insgesamt halten die Leerverkäufer der Hedgefonds damit derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 0,51% der Bayer-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Bayer-Aktie: