Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

54,79 EUR +0,77% (08.11.2022, 08:56)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

54,28 EUR +0,74% (08.11.2022, 17:38)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (08.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Agrargeschäft in Lateinamerika sowie gute Geschäfte mit rezeptfreien Erkältungsmitteln und anderen Medikamenten wie dem Augenmittel Eylea hätten Bayer im dritten Quartal angetrieben. Daher sowie dank höherer Verkaufspreise habe der DAX -Konzern den Umsatz im dritten Quartal im Jahresvergleich um gut 15 Prozent auf 11,3 Milliarden Euro gesteigert.Aus eigener Kraft - also um Wechselkurseffekte und Portfolioveränderungen bereinigt - habe das Plus knapp sechs Prozent betragen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) sei um gut 17 Prozent auf 2,45 Milliarden Euro nach oben geschnellt. Damit hätten die Leverkusener besser abgeschnitten, als Analysten es im Durchschnitt erwartet hätten. Den Jahresausblick habe der Konzern bestätigt.Unter dem Strich habe Bayer 546 Millionen Euro verdient, nachdem es vor einem Jahr wegen Restrukturierungskosten nur 85 Millionen gewesen seien. Hier hätten Analysten im Schnitt allerdings auf etwas mehr gehofft, genauer gesagt auf 603 Millionen Euro."Trotz der steigenden Inflation und der globalen Lieferkettenprobleme konnten wir Umsatz und Ergebnis erneut steigern", habe der Vorstandsvorsitzende Werner Baumann am Dienstag bei der Vorlage der Quartalsmitteilung gesagt. Insbesondere bei Crop Science habe sich die Wachstumsdynamik fortgesetzt. Auch bei Pharmaceuticals und Consumer Health habe der Umsatz höher als im Vorjahresquartal gelegen. Den Konzernausblick für 2022 habe Baumann bestätigt: "Wir sind auf dem besten Weg, unsere im August angehobenen Finanzziele für das Gesamtjahr zu erreichen."Übergeordnet bleiben weiterhin die PCB- und Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA ein großer Belastungsfaktor für die Aktie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Bayer AG. (Analyse vom 08.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link