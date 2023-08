Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen.



Wien (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner und Alexander Frank, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Heute habe Bayer das Zahlenwerk zum zweiten Quartal 2023 präsentiert. Der Umsatz habe sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 13,8% (währungs- und portfoliobereinigt -8,2%) auf rund EUR 11,0 Mrd. verschlechtert, was unter den Erwartungen von EUR 11,7 Mrd. gelegen habe. Auch das bereinigte Ergebnis pro Aktie habe sich um über 36,8% auf EUR 1,22 verringert und damit unter den Konsensschätzungen von EUR 1,30 gelegen.Belastend habe in Q2 vor allem der deutliche Umsatzrückgang von währungs- und portfoliobereinigt -18,5% im Segment Crop Science gewirkt. Dieser sei im Wesentlichen auf Mengen- und Preisrückgänge bei den glyphosathaltigen Produkten zurückzuführen gewesen. Die Umsatzentwicklung im Segment Pharmaceuticals habe wpb. +0,2% betragen. Die Consumer-Health-Sparte habe wpb. um 5,4% zulegen können, vor allem aufgrund des starken Dermatologie-Geschäfts, worunter sich die Marke Bepanthen befinde.Aufgrund des Umsatzrückgangs habe das Unternehmen den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr senken müssen. Beim Umsatz werde nun von EUR 48,5 Mrd. bis EUR 49,5 Mrd. (zuvor: EUR 51,0 Mrd. bis EUR 52,0 Mrd.) ausgegangen. Dies entspreche einem währungs- und portfoliobereinigten Rückgang von 2% bis 3% (zuvor: Anstieg um 2% bis 3%). Für das EBITDA vor Sondereinflüssen werde aktuell von währungsbereinigt EUR 11,3 Mrd. bis EUR 11,8 Mrd. (zuvor: EUR 12,5 Mrd. bis EUR 13,0 Mrd.) ausgegangen. Für das bereinigte Gesamtjahresergebnis je Aktie werde nun wb. ein Wert von EUR 6,20 bis EUR 6,40 (zuvor: EUR 7,20 bis EUR 7,40) prognostiziert.In einer ersten vorbörslichen Reaktion habe die Bayer-Aktie leicht nachgegeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.