Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

43,345 EUR -0,69% (17.10.2023, 10:26)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

43,425 EUR -0,39% (17.10.2023, 10:11)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (17.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Kampf gegen Emissionen und die Einsparung von Wasser seien wichtige Themen in der Landwirtschaft. Mit der Einführung eines Systems zur Direktsaat von Reis wolle Bayer das Problem angehen. Passend zum Welternährungstag der UNO hätten die Leverkusener auf dem 6. Internationalen Reiskongress in Manila den Produktlaunch verkündet.Die neue Direktsaat-Methode reduziere im Vergleich zum herkömmlichen Anbau von Reis den Wasserverbrauch um bis zu 40 Prozent und die Treibhausgasemissionen um bis zu 45 Prozent. Darüber hinaus reduziere das System laut Bayer den Bedarf an knappen und kostspieligen Arbeitskräften um bis zur Hälfte.Die Einführung der neue Direktsaat-Methode solle zunächst in Indien auf einer Million Hektar erfolgen, 2024 sei die Erweiterung auf die Philippinen geplant. Bis 2030 wolle Bayer damit zwei Millionen Kleinbauern unterstützen. Gehe es nach den Leverkusenern, habe Direktsaat-Reis das Potenzial zur Revolutionierung der Reisproduktion in Indien."Wir bieten komplette landwirtschaftliche Systeme an, die sowohl für Landwirte als auch für die Umwelt Vorteile bringen und dabei das Problem der globalen Ernährungssicherung angehen", so Frank Terhorst, Leiter Strategie & Nachhaltigkeit bei der Bayer-Division Crop Science zur Neuheit. "Direktsaat-Reis ist ein hervorragendes Beispiel für ein System, das großes Potenzial für positive Veränderungen hat und damit unseren Einsatz für eine regenerative Landwirtschaft unterstreicht."Derzeit drängt sich beim DAX-Titel sowohl charttechnisch als auch fundamental kein Einstieg auf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte