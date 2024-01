Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

34,18 EUR -1,92% (11.01.2024, 15:41)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

34,325 EUR -1,25% (11.01.2024, 15:26)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (11.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Erst recht nach einem Studienflop mit dem großen Hoffnungsträger Asundexian bleibe Bayer auf Entwicklungserfolge oder gar neue Wirkstoffe in der Pipeline angewiesen. Angesichts der hohe Nettofinanzverschuldung seien allerdings die M&A-Möglichkeiten der Leverkusener begrenzt. Das Management halte allerdings trotzdem Ausschau nach Milliarden-Euro-Deals.Laut "Bloomberg" erwäge die Bayer AG Deals in einer Größenordnung von 1,0 bis 5,0 Milliarden Euro, da der Arzneimittelhersteller seine Pipeline an neuen Medikamenten aufstocken wolle. Bayer-Pharma-Chef Stefan Oelrich habe demnach zu Wochenbeginn gesagt, dass das Unternehmen ein Portfolio von vielversprechenden Medikamenten in der frühen Entwicklungsphase aufgebaut habe und auch offen für Lizenzvereinbarungen für bestehende Medikamente sei."Wenn wir neue Dinge kaufen, gibt es Möglichkeiten, einen gewissen Spielraum bei der Kapitalallokation zu schaffen", habe Oelrich in einem Interview auf der JPMorgan Healthcare Conference gegenüber "Bloomberg" gesagt. "Aber vorher müssen wir die richtige Gelegenheit identifizieren."Kritische Analystenkommentare hätten die charttechnische Erholungsbewegung bei der Bayer-Aktie in dieser Handelswoche gestoppt. Neben der Patentklippe in der Pharma-Division kämpfe das Unternehmen auch mit anderen Problemen wie der hohen Nettoverschuldung oder den anhaltenden PCB- und Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA.Anleger bleiben beim DAX-Titel vorerst weiter an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link