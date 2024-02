Börsenplätze Bayer-Aktie:



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (27.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Nach einem Studienrückschlag mit dem großen Hoffnungsträger Asundexian sei der Leverkusener Konzern dringend auf weitere Pipeline-Assets mit Blockbuster-Potenzial angewiesen. Als aussichtsreich erachte die US-Gesundheitsbehörde FDA indes einen potenziellen Wirkstoff zur Behandlung einer bestimmten Form von Lungenkrebs. Denn die FDA habe dem Wirkstoff BAY 2927088 den Status einer Breakthrough Therapy verliehen, so Bayer zu Wochenbeginn. Das gelte für die Behandlung Erwachsener mit inoperablem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC), deren Tumoren sogenannte aktivierende HER2-Mutationen (ERBB2) aufweisen würden und die zuvor eine Therapie erhalten hätten.Den Status einer Breakthrough Therapy würden Medikamentenkandidaten gegen schwere Erkrankungen erhalten, bei denen vorläufige klinische Daten signalisieren würden, dass der Wirkstoff eine wesentliche Verbesserung gegenüber verfügbaren Therapien aufweisen könnte. Von Phase-1-Daten bis zu einer möglichen Zulassung würden in der Regel Jahre vergehen.Bayer sei auf neue Top-Seller in der Pharma-Sparte angewiesen. Die beiden bisherigen Kassenschlager, Eylea und Xarelto, würden peu à peu ihren Patentschutz verlieren, womit der Markt für günstigere Nachahmerpräparate geöffnet werde. Derzeit ruhe die Hoffnung u.a. auf dem Prostatakrebs-Medikament Nubeqa sowie dem Nieren-Mittel Kerendia und dem Herzinsuffizienz-Produkt Verquvo.Bis der Lungenkrebs-Hoffnungsträger potenzielle Zulassungen erhalte, gehe noch viel Zeit ins Land. Denn der Medikamentenkandidat befinde sich noch in einer relativ frühen Phase der klinischen Entwicklung. Sowohl charttechnisch als auch fundamental dränge sich bei der Bayer-Aktie kein Einstieg auf, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.02.2024)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link