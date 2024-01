Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einem Studienflop mit dem großen Hoffnungsträger Asundexian sei Bayer dringend auf Erfolge aus der Entwicklungspipeline angewiesen. Nach vielversprechenden Daten zu einer potenziellen Parkinson-Gentherapie hätten die Leverkusener positive zulassungsrelevante Daten zum Wirkstoff Elinzanetant kommunizieren können. Die Aktie habe allerdings nur temporär von den News profitiert.Bayer sehe sich nach positiven Studiendaten zur Substanz gegen bestimmte Wechseljahresbeschwerden auf Kurs zu einer möglichen Zulassung. Diese nicht-hormonelle Behandlung vasomotorischer Symptome (Hitzewallungen) während der Menopause habe in zwei zulassungsrelevanten Phase-3-Studien eine statistisch signifikante Verringerung der Häufigkeit erreicht, so Bayer. Für den Wirkstoff seien Zulassungsanträge geplant, sobald auch die Daten der Oasis-3-Studie vorlägen, womit Bayer für die kommenden Monate rechne. Gleichwohl würden die Leverkusener damit dem japanischen Wettbewerber Astellas Pharma ein gutes Stück hinterherhinken, denn der dürfe schon seit Mai 2023 in den USA ein vergleichbares Medikament verkaufen.Analyst Richard Vosser von der Bank JP Morgan habe Anfang Dezember einen möglichen Erfolg in den Studien als leicht positiv für Bayer bezeichnet, da das Mittel vermutlich noch nicht in den allgemeinen Markterwartungen in puncto Umsatzentwicklung enthalten sei. Allerdings habe Bayer im Fall einer Zulassung wohl auch eineinhalb Jahre Wettbewerbsrückstand auf Astellas. Wichtig seien laut Vosser daher nun Details zur Effizienz von Elinzanetant im Vergleich. Solche detaillierten Ergebnisse wolle Bayer auf medizinischen Kongressen erst noch vorstellen.Bayer habe sich den Zugriff auf die Substanz durch die Akquisition von Kandy Therapeutics im Jahr 2020 gesichert.Die News von Bayer seien zunächst positiv zu werten, allerdings gelte es weitere Details zu den Studienergebnissen abzuwarten. Entsprechend sei die Bayer-Aktie nach den Neuigkeiten ins Minus gedreht.Anleger bleiben bei Bayer vorerst weiter an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 09.01.2024)