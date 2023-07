Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen.



Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (17.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Im Pharma-Portfolio von Bayer richte sich Fokus längst über die Top-Seller Xarelto und Eylea hinaus. Denn die beiden Blockbuster würden in den kommenden Jahren sukzessive ihren Patentschutz verlieren. Umso wichtiger seien also positive News zu den Medikamenten, die in Zukunft für Wachstum sorgen sollten. Hierzu gehöre auch Verquvo.Bayer habe vergangene Woche zum Herzmedikament eine weitere wichtige News kommunizieren können. Demnach empfehle die Heart Failure Association der European Society of Cardiology (ESC) das Mittel Verquvo im Rahmen eines Positionspapiers zur Herzinsuffizienz bei Worsening Heart Failure (WHF).Ein WHF-Ereignis sei eine Eskalation der Herzinsuffizienz bei Patienten mit bereits bestehender Herzinsuffizienz, die eine Intensivierung der Therapie erfordere, so Bayer. "Diese neue Veröffentlichung des HFA ESC erkennt an, dass Vericiguat geeigneten Patienten nach einer Dekompensation empfohlen werden sollte, da klinische Daten zeigen, dass es das Risiko von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen bei dieser Hochrisikopatientengruppe reduzieren kann", so Lars Schwichtenberg, Medical Affairs Heart Disease bei Bayer.Verquvo sei bereits für Erwachsene zugelassen und generiere Umsätze für Bayer. Analysten würden davon ausgehen, dass das Herz-Mittel gut 159 Millionen Euro im laufenden Jahr zum Konzernumsatz beisteuern könne. In den kommenden Jahren sollten die Erlöse stetig zulegen, sodass 2026 gut 330 Millionen Euro mit Verquvo umgesetzt werden könnten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.