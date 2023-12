Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (20.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Rechtsrisiken seien bei Bayer ein Dauerthema. Nicht nur der umstrittene Unkrautvernichter Glyphosat beschere dem Leverkusener DAX-Konzern immer noch Sorgenfalten. Auch bei der Causa PCB (Polychlorierte Biphenyle) habe Bayer in der laufenden Handelswoche erneut einen Rückschlag vor Gericht hinnehmen müssen.Der Agrarchemie- und Pharmakonzern werde wohl in die Berufung gehen wie in ähnlichen vorherigen PCB-Fällen, habe Analyst Jo Walton von der UBS in einer Studie nach dem Urteil gechrieben. Für etwaige Belastungen aus dem Rechtsstreit gebe es bislang kaum Rückstellungen. Walton stufe den DAX-Titel weiterhin mit "neutral" und einem Kursziel von 34 Euro ein.Bayer habe einen Fahrplan mit dem Umgang der PCB-Rechtsrisiken entwickelt. "Grundsätzlich gibt es zwei Kategorien von Rechtsstreitigkeiten zu PCB: Auf der einen Seite Fälle, bei denen es um Umweltverschmutzung geht, auf der anderen Seite um Gesundheitsschäden und Gebäudefälle. Wir haben in allen Fällen überzeugende rechtliche Verteidigungsargumente und ziehen Vergleiche nur in Erwägung, wenn diese zu vernünftigen Bedingungen möglich sind", so Bayer. Weiter heiße es: "Basierend auf Daten der US-Umweltbehörde EPA über die PCB-Verschmutzung von Gewässern sowie der Tatsache, dass die PCB-Belastung in der Umwelt 40 Jahre nach Produktionsstopp abnimmt, gehen wir davon aus, dass das Potenzial möglicher künftiger Klagen von US-Bundesstaaten begrenzt ist. Zwar sind weitere Verfahren möglich, es gibt aber kein landesweites Risiko in den USA." Kurzum: Von PCB gehe ein wohl weitaus geringeres Rechtsrisiko als bei den Glyphosat-Klagen aus.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, plant unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate einzugehen: Bayer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link