Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen.



Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (02.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Viel Wachstumspotenzial verspreche die Onkologie-Pipeline von Bayer. Allen voran das Prostatakrebs-Medikament Nubeqa habe das Potenzial, wegbrechende Erlöse durch auslaufenden Patentschutz bei den Top-Sellern Xarelto und Eylea zu kompensieren. Bayer denke im Onkologie-Bereich aber auch langfristig, wie ein neuer Deal untermauere.Die Leverkusener hätten einen exklusiven Lizenzvertrag mit Cedilla Therapeutics eingefädelt. Konkret umfasse die Vereinbarung die Rechte zur Entwicklung und Vermarktung der CyclinE1/CDK2-Inhibitoren der Biotech-Schmiede, die sich allerdings derzeit erst in der präklinischen Entwicklung befinden würden."Wir freuen uns, mit diesen hochinnovativen präklinischen Programmen, unser frühes Entwicklungsportfolio in der Präzisionsonkologie ergänzen zu können," so Dominik Rüttinger, Leiter der Forschung und frühen Entwicklung für Onkologie in der Pharma-Sparte von Bayer. "Mit unserer Onkologiestrategie wollen wir die Erforschung und Entwicklung neuartiger Krebstherapien, die das Potenzial haben, das Leben von Patienten entscheidend zu verbessern, beschleunigen. Die Weiterentwicklung dieser Programme wird einer zielgerichteten Patientenversorgung zugutekommen."Cedilla erhalte eine Vorabzahlung sowie potenzielle entwicklungs- und vermarktungsbezogene Meilensteinzahlungen, so Bayer. Cedilla werde außerdem Anspruch auf Lizenzgebühren für Medikamente haben, die auf der von Bayer vermarkteten Technologie basieren würden, heiße es weiter. Finanzielle Details würden die Leverkusener indes nicht nennen.Charttechnisch drängt sich derzeit allerdings kein Einstieg auf. Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 48 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: