Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (07.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bayer sei ein Schatten seiner selbst. Der Konzern stecke in der schlimmsten Krise seiner Geschichte. Seit dem verkorksten Kapitalmarkttag Dienstag dieser Woche sei offenbar, dass ein Ausweg nicht in Sicht sei. Daher gelte: Die Aktie der Leverkusener könnte noch weiter sinken. Dabei sei sie schon billig wie zuletzt vor bald 20 Jahren.Was sei Bayer wert? Immer weniger, schenke man den Anlegern Glauben. Die Enttäuschung über den Kapitalmarkttag schlage sie in die Flucht. Die Aktie verliere erneut an Wert. Analyst Gunther Zechmann von Bernstein Research habe Bayer in einer aktuellen Studie bei fast halbiertem Kursziel von 27 Euro von "outperform" auf "market perform" abgestuft. "Die Erwartung, dass Transaktionen den Bewertungsabschlag ausradieren, hat sich bislang nicht bewahrheitet", so der Experte.Erst am Dienstag habe der Konzern klargestellt, dass eine Aufspaltung derzeit keine Option sei. Sie bleibe zwar nach Auffassung von Beobachtern wahrscheinlich. Doch wie vom "Aktionär" erwartet zeitlich nicht greifbar, was die Aktie für Investoren derzeit nicht attraktiv mache.Die Fair-Value-Halbierung von Bernstein treffe die Aktie ins Mark. Doch realistischerweise müssten Anleger sich darauf einstellen, dass die Aktie zunächst nicht steigen werde (27 Euro würden angesichts einer aktuellen Notiz von 25,51 Euro Upside bieten), sondern vielmehr weiter fallen. Bis auf das untere Ende des Trendkanals bei 22 bis 23 Euro. Anschließend wäre es sogar denkbar, dass die Bayer-Aktie auf unter 20 Euro abrutsche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: