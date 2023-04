Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (24.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Hoppla, solle das ein Abschiedsgeschenk werden? Unter Noch-Bayer-Chef Werner Baumann habe sich die DAX -Aktie in den vergangenen Jahren bekanntlich ziemlich mies entwickelt. Zum Abschied haue Baumann aber noch mal auf die Pauke - aber ob das reiche, um den Aktienkurs endlich nachhaltig aufwärts zu befördern?"Mit dem aktuellen Aktienkurs bin ich nicht zufrieden", stehe in Baumanns vorab veröffentlichtem Manuskript für seine Rede auf der Bayer-Hauptversammlung (Freitag, 28. April). Zwar habe sich die Bayer-Aktie im schwierigen Börsenumfeld des vergangenen Jahres vergleichsweise gut geschlagen. "Aber der Börsenwert liegt aus unserer Sicht noch immer deutlich unter dem tatsächlichen Wert unseres Unternehmens." Man werde weiterhin hart daran arbeiten, diese Lücke zu schließen.Baumann weise damit auf einen Fakt hin, den zahlreiche Investoren und "Der Aktionär" in den vergangenen Monaten mehrfach beleuchtet hätten. Baumann selbst werde allerdings wohl keine "Lücke" mehr schließen. Anfang Juni übernehme der neue Chef Bill Anderson das Ruder. Der dürfe sich dann unter anderem mit den von Baumann verursachten Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA rumschlagen. Anderson habe schon mal durchblicken lassen, dass er erst mal in Ruhe schauen wolle, wie es bei Bayer weitergehen solle.Immerhin: In seiner Rede könne Baumann darauf verweisen, dass in Sachen Glyphosat von insgesamt neun Prozessen "die letzten sechs gewonnen" worden seien. Auch bei den US-Rechtsstreitigkeiten zu PCB komme Bayer voran. PCB sei eine Chemikalie, die von Monsanto seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr produziert werde. Im vergangenen Jahr habe das zuständige Gericht dem Vergleich mit rund 2.500 Kommunen wegen PCB-Verschmutzung in Gewässern zugestimmt. Damit sei der Großteil der anhängigen Rechtsstreitigkeiten mit Kommunen über angebliche Verunreinigungen von Gewässern beigelegt.Anleger dürften hier aber weiterhin Geduld brauchen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 24.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.