7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

26,375 EUR +0,13% (14.03.2024, 13:00)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

26,265 EUR -0,36% (14.03.2024, 12:46)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (14.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) weiterhin zu kaufen.Bayer habe in der vorigen Woche seine Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 vorgelegt. Der Umsatz sei auf EUR 47,6 Mrd. gesunken und habe damit rund 6% unter dem Vorjahreswert sowie leicht über den Erwartungen gelegen. Der Verlust je Aktie sei auf EUR-2,99 gesunken. Die Pharmasparte habe mit EUR 18,1 Mrd. leicht unter den Erwartungen gelegen, ebenso wie die Konsumentensparte mit EUR 6,0 Mrd. Umsatz. Etwas besser sehe es im Crop-Science Geschäft aus. Hier seien die Erwartungen übertroffen und ein Umsatz von EUR 23,3 Mrd. erzielt worden. Für 2024 rechne Bayer mit einem Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau.Im Februar 2024 habe Bayer eine deutliche Kürzung der Dividendenausschüttung angekündigt, um die Schuldenlast zu reduzieren. Dies stelle eine deutliche Abkehr von der bisherigen Dividendenpolitik des Unternehmens dar. Die Dividende sei für drei aufeinanderfolgende Jahre um 95% auf den Mindestbetrag von EUR 0,11 gekürzt worden. Als Hauptgrund für die Kürzung habe das Unternehmen die hohe Verschuldung genannt. Anders als die meisten Marktteilnehmer:innen (die Aktie sei am Tag der Verkündung gefallen) begrüße der Analyst diesen Schritt. Bayer tue gut daran, die Verschuldung abzubauen, da nicht nur weitere Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten notwendig sein würden, sondern auch die Medikamentenpipeline der Pharmasparte dringend neue Entwicklungsinvestitionen benötige.An der rechtlichen Front schaue es für Bayer nicht gut aus. Zwar habe das Unternehmen in letzter Zeit mehr Prozesse gewonnen als verloren, doch die jüngste Niederlage vor Gericht sei die bisher größte gewesen: Ein Geschworenengericht in Pennsylvania habe einem Mann, der seine Krebserkrankung auf die langfristige Einwirkung von Roundup zurückgeführt habe, USD 2,25 Mrd. zugesprochen. Man erwäge nun angeblich ein umstrittenes juristisches Manöver, den so genannten Texas Two-Step Bankrott, um Zehntausende von Klagen in den USA beizulegen. Hier handle es sich um eine umstrittene Konkursstrategie, bei der ein Unternehmen Verbindlichkeiten in eine neue Einheit ausgliedere, die dann Konkurs anmelde. Dieser Schritt würde es Bayer ermöglichen, die ständige Roundup-Belastung auf Distanz zu bringen. Allerdings handle es sich hier vor allem um Gerüchte, und es gebe bei weitem keine Garantie auf Erfolge, sollte das Unternehmen wirklich diese Strategie verfolgen. Insgesamt sehe der Analyst im Roundup-Rechtsstreit nach wie vor das größte Risiko für die Firma und erhöhe seinen Risikoabzug von EUR 15 Mrd. auf EUR 17 Mrd.Die Bewertung von Bayer sei nach wie vor sehr attraktiv. Im Vergleich zur Peer Gruppe (die sich bei Bayer sowohl aus Pharma- als auch aus Agrarchemieunternehmen zusammensetze) handle das Unternehmen vor allem auf das bereinigte KGV bezogen mit starken Abschlägen. Aber auch EV/Sales und EV/EBIT seien weiter abgeschlagen, als das historisch der Fall sei, für Schicho ein klares positives Signal. Er habe sich außerdem sein Sum-of-the-Parts Modell nochmal angeschaut, wobei das weniger relevant geworden sei, nachdem die Aufspaltungsgerüchte vom Bayer Management mehrheitlich dementiert worden seien. Hier komme Schicho auf eine Gesamtbewertung von EUR 35,68 (Crop Science EUR 5,77, Pharma EUR 30,08 und Consumer EUR 10,86 - alles Minus 25% Konglomeratsabzug).Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, setzte trotzdem sein Preisziel auf Basis eines Multiple-Bewertungsansatzes nach unten auf EUR 34, bleibt aber auf "Kauf". Die Bayer-Aktie habe viel Potenzial, sei allerdings nichts für schwache Nerven. (Analyse vom 14.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen