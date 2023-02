Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (14.02.2023/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der Chemie- und Pharmakonzern aus Leverkusen hat seit der Akquisition vom US-Saatgut-Riesen Monsanto im Jahre 2018 mit negativen Folgen des Glyphosat-Skandals zu kämpfen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF).Vergleichszahlungen, die an Betroffene des gesundheitsschädigenden Unkrautvernichtungsmittels geflossen seien, würden sich inzwischen in Milliardenhöhe beziffern und die Anteilscheine des Unternehmens weiterhin belasten. Mit der kürzlich bekanntgegebenen Ernennung des neuen Konzernchefs solle nun ein neues Kapitel aufgeschlagen werden (08.02.2023). Wohin könnte die weitere Reise für die Bayer AG gehen?Unter der Führung des scheidenden Vorstandsvorsitzenden Baumann sei der USD 63 Milliarden schwere amerikanische Saatgutkonzern Monsanto akquiriert worden. Von der Übernahme habe sich die damalige Führungsriege strategische Vorteile im nord- und südamerikanischen Markt sowie eine Verstärkung im Agrarchemiesektor versprochen, welcher angesichts der stetig wachsenden Weltbevölkerung zunehmend an Bedeutung gewinnen könnte.Allerdings sei die Übernahme von Monsanto nicht unumstritten gewesen. Bereits damals hätten Kritiker auf das Risiko potenzieller Schadensersatzforderungen verwiesen, welches sich der Bayer Konzern mit der Übernahme von Monsanto eingekauft habe. Wie von den Kritikern befürchtet habe sich die Bayer AG im Anschluss an die Übernahme einer Prozesswelle geschädigter Monsanto Kunden ausgesetzt gesehen, welche im Zusammenhang mit dem krebserregenden Unkrautvernichtungsmittels "Roundup" gestanden habe. Die Vergleichszahlungen hätten sich auf rund EUR 10 Milliarden akkumuliert und die Marktkapitalisierung des einst größten DAX-Unternehmens zwischenzeitlich unter den Übernahmepreis von Monsanto gedrückt.Letztendlich seien jene Stimmen lauter geworden, die einen zügigen Wechsel an der Vorstandsspitze gefordert hätten. Als treibende Kraft in diesem Zusammenhang habe der Bluebell Capital Partners agiert. Der Londoner Hedgefonds sei bekannt dafür, trotz geringem Anteil an den frei handelbaren Aktien seiner Beteiligungsobjekte, seine Position öffentlich lautstark zu vertreten und weitere Aktionäre von den eigenen Plänen überzeugen zu können. Ein prominentes Beispiel, bei dem Bluebell analog vorgegangen sei, sei der französische Lebensmittelriese Danone . Im Jahre 2021 hätten sich der Hedgefonds mit weiteren einflussreichen Investoren verbündet. Jenes Bündnis sei maßgeblich an der Absetzung des damaligen Danone Chefs beteiligt gewesen. Nun habe Bluebell Capital Partners eine Neubesetzung der Konzernspitze außerhalb der Reihen der Bayer AG sowie eine Aufspaltung der Pharma- und Agrarsparte gefordert. WKN 855167 ) tätig, solle zum 01. Juni CEO Werner Baumann ablösen, welcher nach sieben Jahren Amtszeit im Alter von 60 Jahren sein Amt vorzeitig räume und in den Ruhestand gehe.Der in Leverkusen beheimatete Konzern erhoffe sich davon einen innovativen Fortschritt in Geschäftsfeldern der Bereiche Biotechnologie, Medizin sowie in der Agrarchemie, vorangetrieben durch die langjährige und nachweisliche Expertise der Neubesetzung.Die zukünftige Ausrichtung der Bayer AG könnte zudem einen stärkeren Fokus auf die bisher kleinste Sparte, Consumer Health, legen. Hierfür spreche die Tatsache, dass der Absatz rezeptfreier Arzneimittel in den vergangenen Jahren enorm an Bedeutung gewonnen habe. So habe der Umsatz rezeptfreier Arznei- und Gesundheitsmittel allein im deutschen Apothekenmarkt circa EUR 7,8 Milliarden betragen (Statista, 2021). In Anbetracht der Fragmentierung dieses Marktes könnte eine Konsolidierung zusätzliches Synergiepotenzial wecken, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 14.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link