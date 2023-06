Börsenplätze Bayer-Aktie:



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen.



Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (05.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.In der Pharma-Sparte von Bayer richte sich der Fokus immer stärker auf die neuen Medikamente in der Pipeline. Hier sollten Anleger neben dem Prostatakrebs-Mittel Nubeqa und dem Nieren-Medikament Kerendia auch Verquvo (Vericiguat) im Auge behalten. Bayer wolle den Hoffnungsträger in einer weiteren Studie überprüfen.So hätten die Leverkusener bereits vergangenen Donnerstag den Start einer Phase-2/3-Studie mit Vericiguat bei Kindern mit Herzinsuffizienz bekannt gegeben. Es handle sich hierbei um die zulassungsrelevante Studie VALOR, in der die Wirksamkeit, das Sicherheitsprofil und die Pharmakokinetik der Substanz bei pädiatrischen Patienten im Alter von über 28 Tagen bis 18 Jahren mit Herzinsuffizienz aufgrund einer linksventrikulären systolischen Dysfunktion untersucht werden solle."Da Vericiguat einen speziellen Wirkmechanismus hat und bei Anwendung zusammen mit anderen Behandlungen bei Erwachsenen gut verträglich ist, könnte Vericiguat eine wichtige Behandlungsoption für die pädiatrische Herzinsuffizienz - eine komplexe und vielschichtige Erkrankung - darstellen", so Professor Joseph Rossano, Co-Direktor des Herzzentrums und Leiter der Abteilung für Kardiologie am Children's Hospital of Philadelphia und Vorsitzender des VALOR-Steering Committee zum Studienstart.Verquvo sei bereits für Erwachsene zugelassen und generiere Umsätze für Bayer. Analysten würden davon ausgehen, dass das Herz-Mittel gut 159 Mio. Euro im laufenden Jahr zum Konzernumsatz beisteuern könne. In den nächsten Jahren sollten die Erlöse stetig zulegen, sodass 2026 gut 330 Mio. Euro mit Verquvo umgesetzt werden könnten.Bayer gehe mit Verquvo den nächsten Schritt und peile im Erfolgsfall eine Zulassungserweiterung für das Medikament an, welches die Leverkusener zusammen mit dem Pharma-Riesen Merck & Co entwickeln würden. Zuletzt habe das DAX-Unternehmen allerdings mit einem schwachen Quartalsbericht enttäuscht. Charttechnisch dränge sich derzeit kein Einstieg auf. Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 48 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link