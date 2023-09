Börsenplätze Bayer-Aktie:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung.

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.In regelmäßigen Abständen würden sich internationale Rating-Agenturen wie Moody's und Co mit der Bonität von großen Unternehmen beschäftigen. Vor Kurzem habe Fitch den DAX-Konzern Bayer erneut unter die Lupe genommen und beim Ausblick eine Änderung vorgenommen. Die dürfte den Bayer-Bullen alles andere als schmecken.So habe Fitch den Ausblick für Bayer von "stabil" auf "negativ" herabgesetzt. Das Rating "BBB+" bleibe indes unberührt.Der negative Ausblick spiegele größere operative und geschäftliche Risiken in den Kerngeschäften von Bayer - Pharma und Crop Science - sowie Ereignisrisiken im Zusammenhang mit der Beilegung mehrerer anhängiger Rechtsstreitigkeiten wider, heiße es in der Begründung von Fitch. "Wir gehen davon aus, dass die Umsätze im Bereich Crop Science nach einem positiven Jahr 2022 zurückgehen werden, was zusammen mit dem zunehmenden Wettbewerbs- und Preisdruck im Pharmageschäft zu einer begrenzten Generierung von Free Cash Flows (FCF) und einem EBITDA-Nettoverschuldungsgrad führen wird, der bis 2026 bei oder nahe der negativen Sensitivität des Ratings liegt", so die Ratingagentur weiter.Anleger sollten bei Bayer keinesfalls die Verschuldung aus den Augen verlieren, die dem Konzern vor allem im derzeitigen Zinsumfeld nur geringfügig Spielraum für umfassende Investitionen in M&A lasse. Gerade in der Pharma-Sparte dürften die Leverkusener perspektivisch auf weitere Produkte oder Pipeline-Assets angewiesen sein, um drohende Umsatzeinbußen bei Xarelto und Eylea (beide Top-Seller würden peu à peu ihren Patentschutz verlieren) nachhaltig zu kompensieren.Auch charttechnisch würden derzeit die Impulse für einen Einstieg auf der Long-Seite fehlen. Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 46 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link