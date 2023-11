Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung.



Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (22.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Leverkusener DAX-Konzern habe sich mit der milliardenschweren Übernahme von Monsanto verhoben. Nicht nur die schwelenden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten seien ein Belastungsfaktor für Bayer. Auch bei der Chemikalie PCB würden die schlechten Nachrichten einfach nicht abreißen wollen, wie das jüngste Urteil in den USA aufzeige.Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichte, habe ein US-Geschworenengericht die Bayer-Tochter Monsanto zur Zahlung von 165 Millionen Dollar an Mitarbeiter einer Schule in der Nähe von Seattle verurteilt. Demnach hätten die Geschworenen im Bundesstaat Washington befunden, dass das Unternehmen haftbar für den Verkauf von PCB-haltigen Produkten sei, die im Sky-Valley-Bildungszentrum in der Stadt Monroe im Staat Washington verwendet worden seien.Nach Einschätzung der zuständigen Jury seien die Produkte nicht sicher gewesen und hätten keine angemessenen Warnhinweise enthalten, zitiere Reuters. Sechs Lehrer und ein Hausmeister hätten behauptet, dass die von Monsanto hergestellte Chemikalie PCB bei ihnen zu Krebs, Hirnschäden und anderen gesundheitlichen Problemen geführt habe, so die Nachrichtenagentur.Bayer müsse sich immer wieder mit Rechtsstreitigkeiten auseinandersetzen. PCB stelle hierbei allerdings nur das kleinere Problem dar. Wesentlich schwerer wiege die Causa Glyphosat, die die Leverkusener seit Jahren gerichtlich beschäftige. Vor Kurzem sei erst bekannt geworden, dass das DAX-Unternehmen in drei Fällen zu einer Strafe von mehr als 1,5 Milliarden Dollar verurteilt worden sei."Der Aktionär" bleibt bei seiner Einschätzung: Nicht ins fallende Messer greifen, so Michel Doepke. (Analyse vom 22.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: