Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (31.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Werner Baumann sei - gelinde ausgedrückt - als Bayer-Chef bei vielen Anlegern nicht sonderlich beliebt. Das liege v.a. daran, dass er die Monsanto-Übernahme durchgedrückt und die Rechtsrisiken dabei unterschätzt habe. Trotzdem habe er noch jahrelang werkeln dürfen und zig Millionen kassiert. Kurz vor seinem Abtritt gebe es zumindest eine Mini-Einbuße.Bayer habe im abgelaufenen Jahr zwar einen operativen Rekordgewinn eingefahren. Für Baumann gebe es aber trotzdem 5% weniger Vergütung - immerhin trotzdem 5,4 mio. Euro. Der Leverkusener Konzern habe das in seinem Vergütungsbericht damit begründet, dass Baumanns "Performancefaktor" als Bayer-Chef in Absprache mit dem Aufsichtsrat gesenkt worden sei. Das sei eine Reaktion auf das Anlegerfeedback im vergangenen Jahr. Damals hätten sich Aktionäre u.a. über die Aktienkursentwicklung beklagt und kritisiert, dass sich die Einbußen für Bayer aufgrund der Monsanto-Klagen nicht ausreichend auf die Vergütung von Baumann auswirken würden. Deswegen habe Baumann letztendlich 14 Prozentpunkte abgezogen bekommen, nachdem er ansonsten mit 109% über den Zielvorgaben gelegen habe.Baumann werde am 1. Juni als Bayer-Chef von Bill Anderson abgelöst. Der ebenfalls umstrittene Chef vom Aufsichtsrat, Nobert Winkeljohann, bleibe dagegen (vorerst).Da die Unterstützung bei 55 Euro gehalten habe, sehe es bei Bayer auch charttechnisch weiter solide aus. "Der Aktionär" teile die Zuversicht diverser Analysten, dass die Aktie mittel- und langfristig deutliches Erholungspotenzial habe so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.03.2023)Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.