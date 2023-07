Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (24.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einem verhaltenen Auftaktquartal sei auch bei den Zahlen zum zweiten Jahresviertel die Erwartungshaltung an Bayer niedrig. Mehrere Analysten würden sogar bereits mit der Reduzierung der Jahresziele des Leverkusener Unternehmens rechnen, darunter Berenberg und die US-Bank JP Morgan.Die am 8. August anstehenden Quartalszahlen dürften eine anhaltende Schwäche des Pharma- und Agrarchemiekonzerns belegen, habe Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Daher rechne er mit einer Ausblicksenkung sowie weiter fallenden Konsensprognosen. Vosser stufe den DAX-Wert weiter mit "neutral" ein, sein Kursziel von 55 Euro impliziere entsprechend wenig Upside-Potenzial.Nach aktuellen Schätzungen würden Analysten davon ausgehen, dass Bayer im zweiten Quartal 12,2 Milliarden Euro erlöst habe, nach 12,8 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Beim EBITDA werde ebenfalls mit einem Rückgang auf 2,80 Milliarden Euro kalkuliert (Q2 2022: 3,3 Milliarden Euro). Unter dem Strich könnte Bayer ein bereinigtes Ergebnis von 1,45 Euro (1,93 Euro) eingefahren haben.Zugegeben: Mehrere Analysten hätten zuletzt eine Anpassung des Ausblicks von Bayer in Aussicht gestellt, entsprechend niedrig sei die Erwartungshaltung des Marktes. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7 für und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 für 2024 sei auch schon viel Negatives eingepreist. Allerdings würden derzeit auch potenzielle, positive Trigger fehlen.Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 46 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 24.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte