Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (07.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kapitalmarkttag von Bayer am Dienstag habe nicht für steigende Kurse bei der Aktie des Leverkusener Konzerns gesorgt. Viele Marktteilnehmer hätten sich im Vorfeld die Ankündigung von größeren strukturellen Veränderungen erhofft, die es allerdings vorerst nicht geben solle. Indes erteile Bayer-Chef Bill Anderson einer Kapitalerhöhung eine Absage.Entsprechende Marktspekulationen über die Ausgabe neuer Aktien seien unbegründet, so der ehemalige Boss der Pharma-Sparte von Roche in einem Interview mit der "Financial Times" (FT). Der Vorstand habe das Thema im Vorfeld des Kapitalmarkttages am Dienstag diskutiert."Wir glauben nicht, dass wir eine Kapitalerhöhung brauchen und haben keine Pläne dazu", so Anderson im FT-Interview weiter. Ein Hauptgrund gegen eine Kapitalerhöhung sei der Verwässerungseffekt für die bestehenden Investoren, meine der Firmenlenker.Kurzfristig drohe laut Anderson also keine Kapitalerhöhung. Dennoch werde das Unternehmen einen harten Sparkurs fahren, um die Verschuldung (per Ende 2023 belief sich die Nettofinanzverschuldung auf 34,5 Milliarden Euro) zu reduzieren. Dazu beitragen solle auch die Ausschüttung einer gesetzlichen Mindestdividende für die kommenden drei Jahre. Hierfür müsse die Hauptversammlung im April allerdings erst grünes Licht erteilen. Sowohl charttechnisch als auch fundamental würden bei der Aktie weiter die Impulse fehlen.Anleger bleiben unverändert an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 07.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link