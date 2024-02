Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

28,615 EUR -1,24% (01.02.2024, 09:31)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

28,435 EUR -1,61% (01.02.2024, 09:16)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (01.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Markt für Radiopharmaka bleibe für große Player von Interesse. Das hätten die jüngsten Übernahmen von Rayzebio (durch Bristol Myers Squibb) und POINT Biopharma (Eli Lilly) unterstrichen. Auch Bayer sei in diesem Markt aktiv und habe einen spannenden Produktkandidaten in die klinische Phase 1 überführt.Wieberichte, seien in der vergangenen Woche zwei PSMA-gerichtete Radioliganden, einer davon von POINT Biopharma und einer von Bayer, neu in das Registeraufgenommen worden und würden nun mit Studien am Menschen beginnen.Demnach handele es sich um die Wirkstoffe PNT2001 von Eli Lilly und BAY 3563254 der Leverkusener. Beide Ansätze würden laut ApexOnco bei PSMA-positivem metastasierendem kastrationsresistentem Prostatakrebs getestet und würden Actinium-225 als Radioisotop verwenden. Dies sei insofern von Bedeutung, als das führende Medikament von Point, PNT2002, ein Lutetium-177-haltiges Anti-PSMA-Mittel sei, so dass Eli Lilly mit der Weiterentwicklung von PNT2001 die Arbeit von POINT Biopharma im Bereich der Alphastrahler erweitere, heiße es weiter.Wer hätte vor einigen Jahren gedacht, dass Bayer keine 30 Milliarden Euro mehr auf die Börsenwaage bringe und Eli Lilly inzwischen unfassbare 566 Milliarden Euro schwer sei.Während sich das Papier des amerikanischen Vertreters seit "Aktionär"-Empfehlung mehr als verdoppelt habe (die Aktie bleibe eine Halteposition), habe "Der Aktionär" bei Bayer immer wieder von einem Kauf der Aktie abgeraten. Diese Einschätzung hat auch vorerst weiter Bestand, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 01.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link