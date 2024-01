Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

30,975 EUR +0,65% (29.01.2024, 09:13)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

30,745 EUR -4,86% (29.01.2024)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (30.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Glyphosat bleibe ein enormer Belastungsfaktor für Bayer. Erneut hätten die Leverkusener vor Kurzem einen Rückschlag bei den US-Rechtsstreitigkeiten hinnehmen müssen. Auch wenn mindestens eine deutliche Reduzierung der Strafe im Raum stehe, würden die Analysten der Schweizer Großbank UBS weiter zur Vorsicht mahnen.Deren Analyst Jo Walton habe die Bayer-Aktie nach dem jüngsten Gerichtsurteil auf "neutral" mit einem Zielkurs von 34 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern werde zwar gegen alle in erster Instanz verlorenen Prozesse Berufung einlegen, um die Zahlung mindestens zu reduzieren, so der Experte. Er habe auf die drohende, bisher höchste Schadenersatz-Zahlung in Prozessen um glyphosathaltige Unkrautvernichter verwiesen. Dennoch sehe er das Risiko, dass höhere Rückstellungen nötig würden.Dazu kämen die Herausforderungen durch die unproduktiven Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie hohe Risiken durch Nachahmerprodukte im Pharmageschäft, so Walton weiter.Bei Bayer würden bei den beiden Top-Sellern Xarelto und Eylea peu à peu der Patentschutz auslaufen. Diese Lücke gelte es mit neuen Produkten zu schließen. Zwar hätten die Leverkusener mit Nubeqa, Verquvo und Kerendia drei relativ neue Wachstumstreiber im Portfolio. Doch die drohenden Umsatzeinbußen zu kompensieren, dürfte nach einem Studienrückschlag mit dem großen Hoffnungsträger Asundexian umso schwerer werden.Die Liste der Baustellen von Bayer sei lang. Spätestens am 05. März werde der CEO des Unternehmens, Bill Anderson, einen Plan vorlegen müssen, wie sich der DAX-Konzern fit für die Zukunft machen wolle.Sowohl aus fundamentaler als auch charttechnischer Sicht drängt sich weiterhin kein Einstieg auf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.01.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link