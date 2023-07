Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

48,755 EUR -3,17% (06.07.2023, 16:37)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

48,885 EUR -3,06% (06.07.2023, 16:22)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (06.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Viele gentechnisch veränderte Lebens- und Futtermittel sollten in der EU künftig einfacher erforscht und ohne spezielle Kennzeichnung verkauft werden können. Die EU-Kommission habe am Mittwoch vorgeschlagen, entsprechende Züchtungen von den strengen Regeln auszunehmen, wenn die neuen Pflanzen auch durch herkömmliche Züchtungsmethoden hätten entstehen könnten.Für sie würden aber weiterhin dieselben Sicherheitsvorgaben gelten wie für Züchtungen, die beispielsweise durch Kreuzung und Auslese entstanden seien. Im Zweifel könne eine etwa durch die Gen-Schere Crispr/Cas veränderte Pflanze nicht von einer natürlichen Züchtung unterschieden werden. Mit der Gen-Schere seien sowohl kleine als auch größere Eingriffe möglich. Für weitgehendere Eingriffe in Pflanzen würden auch in Zukunft die strengen EU-Gentechnik-Regeln gelten, etwa, wenn artfremde Gene in eine Pflanze eingebracht würden, beispielsweise Gene aus einem Bakterium in Mais.Durch den sicheren Einsatz der neuen Gentechnikverfahren hätten Landwirte Zugang zu widerstandsfähigeren Pflanzen, die etwa weniger Pestizide benötigten, habe EU-Kommissionsvize Frans Timmermans gesagt. Zudem würden sich die Befürworter von lockereren Regeln schnellere Ergebnisse bei der Zucht von Pflanzen erhoffen, die etwa mehr Nährstoffe haben oder besser mit Trockenheit zurechtkämen. Zahlreiche Forschende und führende wissenschaftliche Organisationen würden auf eine Deregulierung drängen und sähen darin kein erhöhtes Risiko für Menschen und Umwelt.Bevor die Vorschläge Realität werden könnten, müssten die EU-Staaten und das Europaparlament noch einen Kompromiss aushandeln. Aus den Ampel-Parteien seien bislang unterschiedliche Töne zu hören gewesen. Politikerinnen und Politiker der Grünen und SPD sähen Lockerungen kritisch, während sich Vertreterinnen und Vertreter der FDP eher die erwarteten Vorteile der lockereren Regeln betonen würden.Die Bayer-Aktie sei eine laufende Empfehlung des "Aktionär" und dürfte langfristig betrachtet von den Gesetzeslockerungen profitieren. Allerdings müssten die Bullen zunächst die 50-Euro-Marke zurückerobern, andernfalls drohe ein Sturz in Richtung Mehrjahrestief bei 39,91 Euro. Anleger beachten deshalb unbedingt den Stopp bei 48,00 Euro, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 06.07.2023)(mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: