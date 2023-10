Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

40,825 EUR -1,44% (23.10.2023, 14:33)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

40,75 EUR -1,75% (23.10.2023, 14:21)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (23.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern habe sich mit der milliardenschweren Übernahme von Monsanto verhoben. Vor allem die Causa Glyphosat komme den Leverkusenern teuer zu stehen. Auch wenn die Gesellschaft zuletzt eher Urteile für sich habe proklamieren können, würden Rechtsrisiken bleiben, wie der jüngste Fall in den USA zeige.Laut der Nachrichtenagentur "Reuters" müsse Bayer 1,25 Millionen Dollar an einen Mann zahlen, der die Firma verklagt und behauptet habe, dass er durch den Kontakt mit dem Unkrautvernichter Roundup an Krebs erkrankt sei. Es handle sich hierbei um John Durnell, dessen Anwalt W. Wylie Blair gesagt habe, dass das Urteil eine Siegesserie des Unternehmens beende, das in den vorangegangenen neun Prozessen über Roundup gewonnen habe. Blair meine hierbei Bayer.Seit einigen Jahren müsse sich Bayer mit den Glyphosat-Klagen auseinandersetzen, worunter auch der Aktienkurs massiv leide. Hinzu komme, dass die Leverkusener mit verringerten Mengen und Preisen bei Glyphosat konfrontiert seien. Ein Grund, weshalb Bayer im Jahresverlauf bereits seine Ziele nach unten angepasst habe.Bayer sei mit der milliardenschweren Übernahme von Monsanto zur Nummer 1 bei der Herstellung von Saatgut aufgestiegen und habe sich dadurch aber auch die enormen Glyphosat-Risiken ins Haus geholt. Das jüngste Urteil in den USA zeige, dass die Kuh in der Causa Glyphosat keineswegs vom Eis sei.Aktuell drängt sich bei der Bayer-Aktie sowohl charttechnisch als auch fundamental kein Einstieg auf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein erstes positives Signal wäre die Verteidigung der Supportzone bei rund 40 Euro. (Analyse vom 23.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link