Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Nach einem Studienflop mit dem großen Hoffnungsträger Asundexian hätten mehrere Analysten die Aktie von Bayer genauer unter die Lupe genommen und ihre Schätzungen entsprechend nach unten angepasst. Die Experten von Berenberg würden am letzten Tag der Handelswoche erneut reagieren. Der Zielkurs falle um weitere 2,00 Euro.So stufe Berenberg-Analyst Sebastian Bray die Bayer-Aktie nur noch mit einem fairen Wert von 34,00 Euro ein, die Einstufung laute allerdings unverändert "hold".Der Preis für den Kauf von Monsanto könnte darin bestehen, das Ende einer deutschen Institution in ihrer jetzigen Form zu akzeptieren, so Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Pressemitteilung des Agrarchemie- und Pharmakonzerns zum Abbau von Bürokratie (genannt "Dynamic Shared Ownership") aber lasse ihn skeptisch sein, ob alle Vorstandsmitglieder bereit seien, diesen Preis zu zahlen.Bayer habe in dieser Woche einen umfangreichen Stellenabbau angekündigt. "Der Stellenabbau soll in den kommenden Monaten zügig umgesetzt werden und spätestens Ende 2025 abgeschlossen sein", so die Leverkusener. Konkrete Zahlen habe das DAX-Unternehmen indes nicht genannt. Allein in Deutschland zähle Bayer etwa 22.200 Mitarbeiter.Die Kursziele für die Bayer-Aktie würden weiter purzeln. Indes ruhe die Hoffnung vieler Marktteilnehmer weiter auf CEO Bill Anderson. In wenigen Wochen sollte mehr Klarheit herrschen, welchen Kurs der Konzern neben dem Stellenabbau einschlagen werde. Immer wieder hätten Investoren eine Aufspaltung des Konzerns, der derzeit in drei Divisionen unterteilt sei, ins Spiel gebracht. Kreisen zufolge wende sich Bayer jedoch davon ab.Anleger bleiben an der Seitenlinie, sowohl fundamental als auch charttechnisch mangelt es an Impulsen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.01.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link