Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (13.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer habe laut Insidern mit der Suche für einen Nachfolger für Konzernchef Werner Baumann begonnen. Das berichte die Nachrichtenagentur "Bloomberg" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Bayer-Aktie reagiere positiv auf die Meldung und könne deutlich an Wert gewinnen.Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann suche intern und extern nach Managern, mit dem Ziel, einen Kandidaten bis zur nächsten Hauptversammlung im April 2023 zu präsentieren, schreibe "Bloomberg" am Dienstag. Allerdings sei nicht klar, ob Baumann schon vor dem Ende seines Vertrages im April 2024 ersetzt werden solle. Der Chef des DAX-Konzerns habe schon vor einiger Zeit betont, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen. Ein Unternehmenssprecher habe sich zu dem Bericht nicht äußern wollen.Die Bayer-Aktie habe mit einem Kursanstieg auf die Nachricht reagiert und zuletzt rund zwei Prozent im Plus notiert. Viele Investoren würden Baumann nach wie vor die Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto schwer anlasten, wegen der Bayer bisher schon viele Milliarden im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten habe zahlen müssen, die auch noch nicht komplett abgeschlossen seien.Baumann habe in den letzten Jahren die milliardenschwere Monsanto-Übernahme stets verteidigt und eine potenzielle Aufspaltung des Konzerns abgelehnt. Ein neuer Firmenlenker könnte einen anderen Kurs einschlagen. Doch die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA seien immer noch nicht in Gänze vom Tisch.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link