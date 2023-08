Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

52,44 EUR -1,19% (02.08.2023, 08:42)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

52,97 EUR -0,32% (01.08.2023, 17:41)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (02.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Bayer-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) befindet sich seit dem Verlaufstief bei 48,27 EUR vom 7. Juli in einer Aufwärtsbewegung und konnte dabei im bisherigen Verlaufshoch am Vortag 53,80 EUR erreichen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dann sei das Papier aber noch im Tageshandel leicht unterhalb des 200er-EMA wieder abgerutscht und bei 52,97 EUR tiefer aus dem Handel gegangen. Dazu mit einer bärischen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper.AusblickDie Bayer-Aktie könnte die bärische Vortageskerze mit dem langen oberen Schatten und dem kleinen Kerzenkörper am heutigen Mittwoch bestätigen und nach dem langen vorherigen Hochlauf eine Korrektur einleiten. Die erste Anlaufmarke wäre dabei der Bereich um 52,10 EUR, wo aktuell der 50er- und 10er-EMA notieren würden. Komme es zu einem Kursrutsch unter diesen Bereich, würde sich die Lage weiter eintrüben und ein Kursrückgang bis 50,50 EUR zur Unterstützung wahrscheinlich werden. Solange das Vortageshoch nicht mehr überschritten werde, seien ab jetzt eher fallende Kurse zu erwarten. (Analyse vom 02.08.2023)Börsenplätze Bayer-Aktie: