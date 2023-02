Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (28.02.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Heute habe Bayer ihr Zahlenwerk zum Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht, welches rundum solide ausgefallen sei. So habe sich der Umsatz des Pharma- und Agrarchemieriesen im Vergleich zum vorangegangenen Jahr um 15,1% (währungs- und portfoliobereinigt +8,7%) auf EUR 50,74 Mrd. verbessert. Das bereinigte Ergebnis je Aktie habe um 22% auf EUR 7,94 zugelegt. In beiden Fällen habe der Konzern die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen.Im Zuge des robusten Ergebnisses werde das Unternehmen eine Dividende von EUR 2,40 je Aktie vorschlagen, was einem Anstieg von 20% entspreche.Ausblick: Während das Management im laufenden Geschäftsjahr 2023 zwar von einem währungs- und portfoliobereinigtem Umsatzwachstum ausgehe, erwarte man sich allerdings einen Rückgang des EBITDA vor Sondereinflüssen auf EUR 12,5 Mrd. bis EUR 13,0 Mrd. (2022: EUR 13,5 Mrd.). Als Grund hierfür sei die allgemeine Kosteninflation sowie das "außergewöhnlich starke Vorjahr" 2022 genannt worden.CEO-Wechsel: Wie bereits in diesem Monat kommuniziert, werde der derzeitige CEO Werner Baumann frühzeitig von Bill Anderson, dem ehemaligen Leiter der Pharma-Sparte von Roche, Anfang Juni abgelöst werden.Die letzte Empfehlung für die Bayer-Aktie lautete "Kauf", so Benedikt-Luka Antic, Analyst der RBI. Ebenso befinde sich Bayer auf der "Top Picks"-Liste von Raiffeisen Research. (Analyse vom 28.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.