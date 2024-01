Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Umbau des Leverkusener Agrarchemie- und Pharmakonzerns nehme Formen an. Dazu gehöre laut Unternehmen auch ein erheblicher Personalabbau in Deutschland. Konkrete Zahlen gebe es dazu allerdings noch nicht. Bis Ende 2026 solle indes eine Beschäftigungsgarantie gelten.Der Umbau von Bayer unter dem neuen Konzernchef Bill Anderson werde wie erwartet vielen Mitarbeitern ihren Job kosten. Im Zuge der geplanten Verschlankung der Verwaltung und der angestrebten Beschleunigung von Entscheidungsprozessen dürfte es zu einem erheblichen Personalabbau in Deutschland kommen, habe das Unternehmen am Mittwochabend mitgeteilt. In diesem Zuge hätten sich der Konzernvorstand und die Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat auf Grundsätze für die Zukunft des DAX-Konzerns verständigt.Dabei seien ab Ende 2026 auch betriebsbedingte Kündigungen möglich. Bis dahin sei die Beschäftigungssicherung verlängert worden. Mit Abfindungen und Unterstützungsmaßnahmen wolle Bayer jedoch schneller zum Ziel kommen. "Der Stellenabbau soll in den kommenden Monaten zügig umgesetzt werden und spätestens Ende 2025 abgeschlossen sein", habe es weiter geheißen. Bayer beschäftige in Deutschland derzeit rund 22.200 Mitarbeiter. Wie viele genau betroffen sein würden, sei unklar.Der Schritt komme nicht überraschend. Anderson habe bereits angekündigt, Bayer einem radikalen Kulturwandel zu unterziehen, der vielen Managern den Job kosten dürfte. "Zwischen mir und unseren Kunden gibt es immer noch zwölf Ebenen", habe er November gesagt. "Das ist einfach zu viel. (...) In Zukunft wird praktisch jeder im Unternehmen in kleinen, selbstverwalteten Teams arbeiten, die sich auf einen Kunden oder ein Produkt konzentrieren - so wie es ein Kleinunternehmer tun würde", habe er hinzugefügt. Alles, was nicht zum Erreichen der Mission beitrage, werde verschwinden.Der Umbau von Bayer finde in einem schwierigen Umfeld statt. Rechtsstreitigkeiten und die Patentklippe in der Pharma-Sparte würden das Management herausfordern, auch die hohe Nettofinanzverschuldung dürfe nicht aus den Augen verloren werden. Keine einfache Ausgangssituation für Bayer-CEO Anderson, den Konzern wieder nachhaltig in die Erfolgsspur zurückzuführen. Anleger sollten vorerst weiter an der Seitenlinie bleiben und auf noch mehr Details zur zukünftigen Strategie abwarten. Spätestens zum Kapitalmarkttag am 5. März dürfte es so weit sein, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: