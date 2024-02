Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

28,755 EUR +2,79% (20.02.2024, 08:49)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

28,90 EUR +1,01% (19.02.2024)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (20.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.11 Cent statt 80 Cent und keine 240 Cent. Bayer streiche die Dividende zusammen. Keine acht oder zumindest drei Prozent Rendite mehr. Stattdessen gesetzliches Minimum. Drei Jahre lang! Statt sich auf eine üppige Ausschüttung zu freuen, müssten Bayer-Aktionäre nehmen, was ihnen der Staat quasi gewährleiste. Es sei nur ein neuer Tiefpunkt in der Causa Bayer. Tatsächlich erreiche der Verfall historisches Ausmaß.So günstig wie zuletzt im Juli 2005: Bayer-Aktien gebe es gerade im Winterschlussverkauf, könnte man meinen. Als Reaktion auf die Tabula-Rasa-Ankündigung in der Dividendenpolitik sei die Aktie der Bayer AG am Montag auf den tiefsten Stand seit bald 19 Jahren gefallen. Zwei Jahrzehnte ausradiert. Und jetzt gebe es nicht einmal mehr eine Dividende. Das Management möchte der Hauptversammlung lediglich die Zahlung des gesetzlichen Minimums vorschlagen: 11 Cent je Anteilsschein. Mache auf dem aktuellen Kursniveau 0,4 Prozent Rendite. Für die diesbezüglich verwöhnten Bayer-Aktionäre sei das ein echter Tiefschlag.Die Ankündigung überrasche kaum mehr. Womöglich deprimiere der Umstand, dass das gesetzliche Minimum über einen Zeitraum von drei Jahren Anwendung finden solle. Zeit, die der Konzern offenbar benötige, um den Scherbenhaufen um Monsanto/Glyphosat halbwegs aufzukehren. Damit dehne sich die laufende Korrektur des Aktienkurses immer weiter aus und erreicht historische Dimension.Historisch deswegen, weil die Korrektur tiefer reiche als (beinahe) alle vorherigen. In den zurückliegenden Jahren seit 2015 befinde sich das Papier in der Korrektur - die immer wieder unterbrochen werde von Erholungsphasen. Der schlimmste Drawdown in dieser Zeit: Zwischen Juni 2017 und Juni 2019 verliere die Bayer-Aktie 57 Prozent an Wert. Anschließend folge die Erholung. Das Papier verteuere sich wieder um 50 Prozent. Auf über 78 Euro. Ein Kurs, der heute sehr weit entfernt scheine.Bayer am Boden, so könnte das Fazit nach dem Dividenden-Cut lauten. Dass der Konzern damit zur Zukunftssicherung beitrage, sei akut nur ein schwacher Trost für die arg gebeulteten Aktionäre. Das historische Ausmaß der gegenwärtigen Korrekturphase gebe oberndein keinen wirklichen Anhaltspunkt für eine Trendwende. Daher heiße es weiterhin: Bayer - nur von der Seitenlinie. Wer trotz aller Risiken eine Chance wittert, kann ein vom "Aktionär" als Top-Tipp Derivate vorgestelltes Produkt ins Auge fassen, so Leon Müller. Und in der Folge mit Puffer profitieren, und zwar selbst dann, wenn die Korrektur zunächst weitergehe. (Analyse vom 20.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: