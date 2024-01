Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (31.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer-Aktionäre müssten sich weiter in Geduld üben. Die Aktie des Leverkusener Pharma- und Chemiekonzerns falle von Tag zu Tag und habe ihre Talfahrt zuletzt sogar noch beschleunigt. Und das, nachdem sie den Gipfel bereits vor bald neun Jahren hinter sich gelassen habe. Neun Jahre, die nur kurzzeitig Entlastung gekannt hätten. Bald 20 Jahre, die besser morgen als heute aus dem Gedächtnis gelöscht wären.Bayer-Aktien seien immer weniger wert. Dienstag zu Handelsende hätten noch 8 Cent das Papier von der 30-Euro-Schwelle. Nicht, dass sie eine besondere Bedeutung hätte. Und doch spiele sie in den Köpfen der vielen Aktionäre eine Rolle. Denn sie habe psychologische Wirkung, sei symbolisch. Falle sie, sei mit einer weiteren Beschleunigung der ohnehin zügig verlaufenden Talfahrt zu rechnen. Eine Talfahrt, die mit der Gipfelbesteigung vor bald neun Jahren ihren Anfang genommen habe.Aktionäre, Aktionärsschützer, Beobachter - in ihren Augen sei der Schuldige für die Misere schnell gefunden, habe der Niedergang des einst wertvollsten (!) deutschen Unternehmens einen Namen: Monsanto. Tatsächlich habe Bayer seit Bekanntgabe der Übernahme des US-Konzerns mehr Marktwert verloren als der zum damaligen Zeitpunkt größte Zukauf eines deutschen Unternehmens an Volumen auf die Waage brachte. 63 Mrd. USD habe sich Bayer Monsanto kosten lassen. Heute sei Bayer selbst "nur" noch etwa die Hälfte dessen wert, nämlich 31 Mrd. Euro.Doch womöglich liege die Ursache für den rapiden und dramatischen Wertverfall bei Bayer tiefer. Schließlich seien die Probleme in Zusammenhang mit Monsantos Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat seit Jahren bekannt. Bereits bis Ende 2022 seien 165.000 (!) Klagen in dieser Causa eingereicht gewesen. Zwischenzeitlich habe sich Bayer mit vielen Klägern geeinigt. Aber auch das zuletzt gegen Bayer entschiedene Urteil in rekordverdächtiger Höhe dürfte kaum mehr jemanden überraschen, zumal der DAX-Konzern entsprechende Rückstellungen gebildet habe, um auch weitere Prozesse zu Ende zu führen - auch und insbesondere im Fall von negativen Entscheiden.Bayer habe kein Problem nachhaltig gelöst. Der im Unkrautvernichter Roundup verwendete Wirkstoff Glyphosat wirke vernichtend auf die Aktie. Sorgen um die Zukunft der Pharmasparte aufgrund möglicher Rückschläge und nicht vorhandenen Kapitals für Zukäufe würden zusätzlich belasten. In Summe führe das zu einem düsteren Bild. Ein Fall unter die Schwelle von 30 Euro sei zu erwarten, entsprechende Verkäufe als Reaktion darauf seien zu erwarten. Das Papier sei heute nicht mehr wert als vor bald 20 Jahren. Zwei verlorene Jahrzehnte für Anleger. Und obwohl vermeintlich günstig, dränge sich ein Kauf nicht auf, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.01.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.