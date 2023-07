Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer habe am Montag seine Jahresziele kassiert, was sich allerdings in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet habe. Die Aktie habe sogar mit Zugewinnen reagiert. Dennoch würden nach der Gewinnwarnung zahlreiche Analysten ihre Kursziele anpassen, um die neue Prognose der Leverkusener zu berücksichtigen.Mehrere Analysten hätten zuletzt eine Gewinnwarnung bei Bayer in Aussicht gestellt. Auch "Der Aktionär" sei zuletzt nur verhalten optimistisch gestimmt gewesen, sehe jedoch perspektivisch die Chance, dass der neue CEO Bill Anderson den DAX-Konzern wieder in die Erfolgsspur führen könne.Bayer habe am Montag die Katze aus dem Sack gelassen und nach vielen anderen Unternehmen, v.a. aus dem Chemie-Sektor (LANXESS, Evonik und BASF), ebenfalls seine Jahresziele neu formuliert. Für einen nachhaltigen Turnaround in der derzeitigen Unternehmensphase würden aber die Impulse fehlen. Klar sei: Der Druck auf den neuen Bayer-Chef Bill Anderson steige, um Bayer wieder in die Erfolgsspur zurückzuführen. Details könnte der Manager mit den Q2-Zahlen am 8. August dem Kapitalmarkt an die Hand geben. Investierte Anleger sollten den Stopp bei 46 Euro beachten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer, BASF.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.