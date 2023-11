Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

40,475 EUR -0,94% (01.11.2023, 10:17)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

40,51 EUR -0,37% (01.11.2023, 10:03)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-

Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf

den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung

grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung

bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine

zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie

pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen

verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger

for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei

Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck

"Science for a better life". (01.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalysedie Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN,NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Bayer-Aktie habe zuletzt zur Schwäche tendiert und befinde sich in einem klarenAbwärtstrend. Vor allem die Glyphosat-Problematik laste nach wie vor schwer auf der Aktie.Nun müsse der Ludwigshafener Konzern diesbezüglich einen weiteren Rückschlaghinnehmen. Konkret müsse Bayer die dritte Niederlage in Folge bei US-Rechtsstreits umKrebs-Vorwürfe zu glyphosathaltigen Unkrautvernichtern einstecken müssen. Geschworenein einem Gericht des US-Bundesstaates Kalifornien in San Diego hätten einem 57-Jährigenam Dienstag (Ortszeit) insgesamt 332 Mio. USd Schadenersatz zugesprochen. Bayer habemitgeteilt, der Konzern sei überzeugt, starke Argumente zu haben, um sich in einemBerufungsverfahren durchzusetzen.Bayer habe vor den nun drei verlorenen Prozessen neun US-Verfahren für sich entschieden.Erst am Montag habe der DAX-Konzern angekündigt, die beiden vorherigen Niederlagenanfechten zu wollen. Die Probleme rund um den glyphosathaltigen UnkrautvernichterRoundup habe sich Bayer 2018 mit der über 60 Mrd. USD teuren Monsanto-Übernahme insHaus geholt.Die Bayer-Aktie dürfte es weiterhin schwer haben: Die jüngste juristische Niederlage belege,dass die Causa Glyphosat weiterhin ein massiver Belastungsfaktor sei. Zudem habe sichzuletzt auch das Chartbild massiv eingetrübt. Wichtig wäre nun, dass die wichtige 40-Euro-Marke halte. Die Bayer- Aktie sei derzeit kein Kauf, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin"Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, HerrBernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikationangesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivateeingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklungprofitieren können: Bayer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten imSinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU href="https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/bayer-dritte-niederlage-in-folge-haelt-die-

wichtige-40-euro-marke-20342432.html" target="_blank">unter folgendem Link