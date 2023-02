Börsenplätze Bayer-Aktie:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (16.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Rücktritt Werner Baumanns als Bayer-Chef wirke wie ein Befreiungsschlag für die Aktie. Die Börse habe nun die Hoffnung, dass unter dem neuen CEO Bill Anderson endlich eine neue Zeit mit Kursfantasie anbreche. Die vergangenen Jahre seien die Aktionäre zum Vergessen gewesen. Nun habe Bayer jede Menge Nachholpotenzial.Baumann habe am 1. Mai 2016 seinen Posten als Chef der Bayer AG angetreten. Seitdem habe die Bayer-Aktie - inklusive Dividenden - 24 Prozent verloren. Der Stoxx Europe 600 Health Care komme in diesem Zeitraum auf einen Gewinn von 70 Prozent. Der DAX komme seit 1. Mai 2016 auf eine Wertsteigerung von 55 Prozent.Der Grund für die brutale Underperformance: die Übernahme von Monsanto. Sie habe Bayer jede Menge Ärger eingebracht und sehr viel Geld gekostet. Und sie habe das Vertrauen in Baumann komplett erschüttert.Der Chefwechsel könnte der Anstoß zu einem radikal neuen Weg bei Bayer sein. Viele Anleger, darunter aktivistische Investoren, würden sich Hoffnung auf eine Aufspaltung des Konzerns machen. "Der Aktionär" habe bereits in seiner Ausgabe 43/2022 dargelegt, dass Bayer in Einzelteilen deutlich mehr wert wäre. Stand jetzt wären es mindestens 25 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.